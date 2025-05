Outlet, la San Mauro diventa società benefit: "Identità che genera impatti positivi e reali"

San Mauro diventa Società Benefit, sancendo un passaggio culturale e giuridico che conferma e rafforza l’impegno pluriennale verso la sostenibilità, l’inclusione e lo sviluppo del territorio. La presentazione ieri con un evento dedicato all’outlet di Brugnato. Una trasformazione che non nasce oggi, ma si radica in un percorso imprenditoriale iniziato oltre dieci anni fa, quando San Mauro, ha scelto di affiancare alla dimensione commerciale una visione di responsabilità sociale d’impresa. Tra le collaborazioni emblematiche, quella con la fondazione “il Domani dell’Autismo”, realtà attiva nel campo dell’inclusione di persone con disabilità intellettiva e relazionale, da cui è nato Luna Blu Ristorante, primo ristorante in Italia gestito da ragazzi con autismo all’interno di un contesto retail. "La trasformazione in società Benefit è per noi il riconoscimento formale di un’identità imprenditoriale che abbiamo costruito passo dopo passo, a partire dal desiderio di generare un impatto positivo reale per le persone e il territorio – dichiara Marina Acconci, ad di San Mauro –. Siamo convinti che l’impresa debba essere uno strumento di sviluppo condiviso, non solo economico ma anche sociale e culturale. Vogliamo essere impresa in modo consapevole, inclusivo e generativo di valore per tutti gli stakeholder". Il convegno è stato anche confronto tra istituzioni, enti del terzo settore e imprenditori, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore Giacomo Giampedrone, del sindaco Corrado Fabiani, Alberto Brunetti presidente di ’Il Domani dell’Autismo’; Debora Cossu, consigliere di amministrazione della Fondazione Carispezia.