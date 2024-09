Ottimo successo della rassegna ’Suoni nella Baia’ chiude con il jazz

‘Sotto le stelle del Jazz’ è il titolo dell’evento conclusivo, in programma stasera alle 21.30, del ciclo ‘Suoni nella Baia’ in scena con un poker di tappe all’Hotel Fiascherino da giugno, a cura di Caterina Lazagna, che ha cantato accompagnata dai chitarristi Davide L’Abbate e Giangi Sainato. La rassegna, voluta da Simonetta e Giovanna Fiori, è stata molto partecipata e ha avuto presentatori che ne hanno sottolineato l’importanza, come lo scomparso Egildo Simeone, in una delle sue ultime apparizioni, e il direttore di ‘Spezia Mirror’ Giuseppe Rudisi. Il vasto repertorio è iniziato con ‘Le maledette’ ed è proseguito con ‘Prometea’ e ‘Trascendenza di Musica e Canto’. La novità e la varietà dei temi ha trovato una ideale continuazione nella performance scenica ‘Gli amanti del Golfo: Lawrence, Frieda e L’amante di Lady Chatterley’ diretta da Roberto Alinghieri nel Parco Shelley con letture accompagnate da brani cantati da Lazagna con L’Abbate alla chitarra, la polistrumentista Ilaria Biaggini e Massimiliano Caretta al basso. Stasera, con la presentazione di Rudisi, Lazagna e L’Abbate offriranno un repertorio di standard jazz, concludendo sotto le stelle della baia. Entrata libera.

m. magi