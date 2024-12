Ostello di via Firenze, ora ci siamo. Una società ne chiede la gestione

Del progetto se ne parla da dieci anni, caratterizzati da proteste, esposti alla Procura e gare andate deserte, arriva la svolta sulla realizzazione di un ostello al posto dell’ex scuola materna di via Firenze. Ieri mattina, la giunta comunale ha approvato il pubblico interesse della proposta di project financing presentata dalla New Team srl, società dell’area artigianale di Giarizzo, nel Comune di Bolano, tesa alla trasformazione (e successiva gestione) dell’edificio scolastico in struttura ricettiva. Il progetto proposto risulta essere "un mero intervento di straordinaria manutenzione sul patrimonio edilizio (un edificio di quattro piani, di cui uno seminterrato; ndr) attualmente dismesso, per il quale non si sono resi necessari studi per la verifica di impatto ambientale" si legge nella delibera, che sottolinea anche le cifre della proposta presentata dall’impresa di Bolano: a fronte di un investimento complessivo pari a 2,3 milioni di euro oltre Iva, l’obiettivo è la gestione trentennale della struttura ricettiva; i lavori dovrebbero invece durare un anno dal momento della consegna dell’immobile. Una somma, quella ipotizzata dall’investitore, che sarà in parte ammortizzata anche grazie all’erogazione, da parte dell’ente, di 900mila euro provenienti da un finanziamento statale del ’Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate’, che verrà erogata in base agli stati di avanzamento lavori. La giunta comunale, nel dichiarare l’interesse pubblico del progetto presentato, ha dato mandato agli uffici di predisporre l’iter della procedura di gara pubblica per l’assegnazione della gestione dell’immobile pubblico. "Un progetto che andrà a valorizzare un’immobile pubblico, sistemando e riqualificando un’area importante della nostra città – dice l’assessore al Patrimonio, Manuela Gagliardi –, ed è nuovo tassello che si va a completare nell’ambito delle nostre progettualità". "Il progetto di ristrutturazione dell’ex scuola materna di Via Firenze – rilancia il sindaco Pierluigi Peracchini – rappresenta un’opportunità per accogliere gruppi numerosi di visitatori, ampliando l’offerta di alloggi nella nostra città. È un’iniziativa importante, avviata fin dall’inizio del primo mandato, che presto si concretizzerà, contribuendo a completare la riqualificazione del quartiere Umbertino con una nuova struttura di qualità a disposizione dei visitatori".

Matteo Marcello