Osimhen tira pallonata a tifosa e va in curva per scusarsi

La Spezia, 6 febbraio 2023 - La partita Spezia-Napoli ha avuto come preambolo un bellissimo gesto da parte dell’attaccante azzurro Victor Osimhen, che ha contribuito a far dimenticare l’invasione di campo dei supporters partenopei lo scorso 22 maggio per andare a scontrarsi con i tifosi spezzini della curva Piscina. Questa volta l’invasione, del tutto gradita, l’ha fatta un calciatore.

Mentre stava facendo riscaldamento assieme ai compagni, l’attaccante del Napoli ha calciato forte un pallone che, ovviamente senza volere, è andato a colpire una tifosa dello Spezia in curva Piscina.

Osimhen ci è rimasto male e ha voluto andare a scusarsi di persona con la signora. Come? Ha scavalcato la balaustra ed è andato in mezzo ai tifosi dello Spezia, ha salito le scale della curva e ha raggiunto la donna per abbracciarla. Il tutto sotto gli occhi degli steward che ovviamente si sono ben guardati dal fermarlo. Un gesto fantastico che ha lasciato tutti i presenti stupiti ed increduli. Nel tornare in campo, Oshimen ha stretto la mano a molti tifosi dello Spezia, tra cui lo storico Michele Mecherini.

Poi, così come era arrivato, l’attaccante ha scavalcato di nuovo ed è tornato in campo per riprendere il riscaldamento. E pensare che solo nove mesi fa alcuni facinorosi del Napoli avevano scavalcato il divisorio della curva Piscina, ancora non ’raddoppiato’, per prendere a cinghiate i tifosi dello Spezia. Una scena ignobile, come invece è stata bellissima quella di Osimhen.

E ad allietare la giornata un’altra bella notizia. All’ospedale Sant’Andrea è nato Edoardo, figlio del capitano dello Spezia Emmanuel Gyasi e della compagna Carolina Rossi. Auguri ai neo genitori e al piccolo un caloroso benvenuto.

Massimo Benedetti