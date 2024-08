Orgoglio da divisa. La giovane Mazzi è il nuovo capitano della finanza di Mirano

Da studentessa modello a capitano della Guardia di Finanza. La ragazza del "Pacinotti" ha fatto carriera e da ieri Aliai Mazzi è stata chiamata a dirigere la compagnia di Mirano. Nell’avvicendamento avvenuto alla caserma "De Strobel" del Comune veneziano la spezzina di 28 anni ha sotituito il capitano Luca Augelli che dopo tre anni ha passato le consegne alla giovane Mazzi, la prima donna chiamata al comando della compagnia di Mirano. A settembre 2015 la studentessa del liceo scientifico cittadino "Pacinotti" aveva superato il concorso pubblico per l’ammissione di cinquanta allievi ufficiali dell’Accademia delle Fiamme Gialle al quale avevano partecipato be 6.500 candidati. Aliai Mazzi è stata la prima studentessa spezzina dopo 5 anni a far parte del corpo. Dopo le scuole superiori a Spezia ha poi conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bergamo chiudendo il percorso accademico con il massimo dei voti. All’inizio della carriera in divisa ha guidato per due anni la sezione operativa della Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli prestando poi servizio all’Accademia del Corpo ricoprendo il ruolo di istruttore dei giovani allievi ufficiali. Ieri il nuovo importante incarico che è stato accolto con grande soddisfazione in città dai famigliari, amici ed ex compagni di scuola. Nella cerimonia che si è tenuta alla caserma "De Strobel" il capitano Mazzi è subentrata al capitano Luca Augelli che dopo tre anni è stato trasferito a un nuovo importante incarico. Sarà infatti destinato al nucleo di polizia economico finanziaria di Roma. Ha lasciato un ottimo ricordo tra i colleghi avendo conseguito nella Provincia di Venezia importanti risultati portando a termine numerose e brillanti operazioni in molteplici settori di servizio a contrasto della criminalità organizzata e nella lotta alle frodi fiscali anche a carattere internazionale. Si è occupato degli illeciti nel settore dei crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia e energetica e altre operazioni investigative a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea. E’ stato un cordiale cambio della guardia quello tra i capitani alla presenza dei vertici del comando provinciale di Venezia.

Un nuovo compito al quale il capitano spezzino Mazzi arriva con una forte esperienza maturata in giro per l’Italia. Con un pensiero sempre rivolto alla "sua" Spezia. "La mia città – ha commentato appena insediata nel suo nuovo incarico – è nel cuore. Ho ancora i miei affetti più cari e le amicizie. Torno raramente perchè i ritmo di lavoro sono piuttosto impegnativi ma sono sempre legata e seguo le vicende spezzine. Quando ho la possibilità di fare un salto torno però sempre molto volentieri". Grande soddisfazione anche per il nuovo incarico di forte responsabilità in una zona operativa molto importante del Paese tenendo conto dell’importanza economico-finanziaria del tessuto veneziano e del territorio limitrofo. Al nuovo capitano Aliai Mazzi già raggiunta da tante testimonianze di affetto e congratulazioni degli amici giungano anche le felicitazioni da parte della nostra redazione con un augurio di un buon lavoro e un brillante proseguimento di carriera.

Massimo Merluzzi