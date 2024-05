Ordini per 1,2 miliardi. La corsa di Sanlorenzo: "Investimenti continui nelle tecnologie green"

La Spezia, 18 maggio 2024 – La partenza del nuovo anno è perfettamente in scia con le aspettative. La Sanlorenzo spa azienda leader nel settore della nautica turistica ha confermato nel primo trimestre del 2024 la strategia di crescita dei principali indicatori finanziari a un tasso sostenibile nel tempo. Il consiglio di amministrazione di San lorenzo presieduto da Massimo Perotti ha appena approvato le informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo. "Abbiamo iniziato il 2024 – ha spiegato il presidente e chief executive officer della società – in linea con le previsioni e con la nostra strategia di crescita sostenibile e profittevole nel lungo termine. Il portafoglio ordini al 31 marzo si mantiene nell’ordine di 1,2 miliardi di euro, con un livello di copertura della Guidance 2024 superiore al 70% dopo solo un trimestre, e circa 560 milioni di Euro di portafoglio ordini netto relativo agli esercizi successivi; l’88% è già venduto a clienti finali, dunque manteniamo le dinamiche di sell-in-sell-out sempre sotto controllo, a conferma del business model Sanlorenzo unico nel panorama nautico internazionale". Perotti ha ricordto anche che nello scorso marzo si è chiusa l’acquisizione del Gruppo Simpson Marine.

"Abbiamo iniziato a lavorare speditamente – prosegue – sull’integrazione soprattutto a livello commerciale, in termini di ottimizzazione di portafoglio prodotto ma anche di sviluppo globale di servizi come il charter, in sinergia con gli hub internazionali del Gruppo Sanlorenzo". Oggi, sabato, il Superyacht 50 metri a Fuel Cell è pronto al varo programmato. È il primo al mondo con l’avveniristico impianto Siemens reformer-fuel cell al metanolo green per la produzione di 100 kw per hotellerie e ridotta autonomia in versione hybrid, con unico prodotto di scarto il vapore acqueo residuo, 100% sostenibile, che torna in mare. Intanto Ferruccio Rossi è stato nominato Ceo delle società commerciali estere europee del Gruppo Sanlorenzo. L’accordo che verrà approvato nell’assemblea di giugno prevede inoltre l’ingresso di Ferruccio Rossi nel capitale sociale delle stesse, con una quota di minoranza. In base a questo accordo Rossi ha presentato le dimissioni dal consiglio di amministrazione e guiderà, tramite la nuova area Sanlorenzo Monaco Group con sedi oggi a Monaco, Cannes e Palma, lo sviluppo commerciale di Sanlorenzo nel Principato, Francia e Spagna.

"Questo accordo – ha commentato Perotti – si inserisce nella più ampia strategia di distribuzione diretta del marchio Sanlorenzo nei mercati chiave del Gruppo, strategia che si è recentemente concretizzata in Asia Pacific con l’acquisizione di Simpson Marine Group e che da anni vede il presidio del mercato americano tramite il team di Sanlorenzo of the Americas. Sanlorenzo si conferma ancora una volta il first mover, nell’ambito della nautica da diporto, nell’implementazione di strategie incentrate sul cliente".

Massimo Merluzzi