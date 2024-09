Oratorio salesiano, si cambia. La direzione a don Pastorino

Cambio alla guida della direzione dell’oratorio salesiano di via Roma. Don Stefano Pastorino, 58 anni, originario di Masone (Genova) prende il posto di don Giorgio Mocci, 44 anni, alla guida delle attività ricreativa salesiane spezzine per solo un anno dopo don Fabrizio Di Loreto. La notizia è arrivata il parroco don Mirko Mocchi nelle messe dell’ultimo fine settimana. Per don Giorgio Mocci in vista un futuro romano: il sacerdote sardo è stato infatti trasferito nella parrocchia di don Bosco a Cinecittà, una realtà di 50mila abitanti. Al suo posto come detto arriva don Stefano Pastorino, attualmente direttore dell’oratorio all’Aquila oltreché delegato regionale dei Salesiani per Italia, Malta e Medio Oriente.

"Per me – dice don Stefano – si tratta di un ritorno a casa, nella mia terra. Sono nato e cresciuto nell’entroterra genovese e ho operato per 7 anni nella scuola salesiana di Alassio e per 8 anni in quella di Sampierdarena, svolgendo compiti di vicepreside e insegnante nelle nostre realtà educative liguri. Ora la sfida dell’oratorio spezzino centro di aggregazione per la formazione religiosa, culturale e sportiva in una realtà multietnica". Il salesiano genovese, ordinato sacerdote nel 1999, ha una licenza in filosofia conseguita all’Angelicum di Roma e ha studiato teologia allo studentato Crevisan di Gerusalemme. "Lascio L’Aquila colmo di speranza – racconta – quando sono arrivato nel 2018 era tutto un cantiere" per i lavori legati alla ricostruzione della città pesantemente danneggiata dal terremoto che ha causato danni e vittime in tutto l’Abruzzo. "Oggi la ricostruzione post terremoto è compiuta pressochè al 90% – conclude con Pastorino – e la città è bellissima".

Ad accogliere don Stefano lunedì 9 settembre all’oratorio di via Roma insieme ai Salesiani spezzini e alle ragazze e ragazzi che frequentano quotidianamente le attività scolastiche e ricreative, ci sarà don Roberto Colameo, superiore salesiano per l’Italia centrale.

"Questo avvicendamento – conclude don Mirko Mocchi – ci ha preso un po’ alla sprovvista perché don Giorgio in solo un anno ha realizzato tante attività come il primo campus per elementari, ma siamo felici per il suo nuovo prestigioso incarico romano. A don Stefano, ligure che torna nella sua terra, un cordiale benvenuto da parte di tutti noi".

Fabrizio Dellepiane