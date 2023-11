Oratorio di San Nicola. Incontro al Fezzano

Continuano gli appuntamenti di approfondimento culturale della rassegna ‘Portovenerecultura’, organizzata dal Comune, con l’incontro ‘L’oratorio di San Nicola’ in programma domani sera, alle 21, al centro sociale di Fezzano. Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro ‘Per il recupero dell’Oratorio di San Nicola al Fezzano’, un ampio e documentato studio sull’oratorio, in cui se ne ripercorre per la prima volta la storia dalle origini (fine del secolo XVI) fino ad oggi. Il testo, edito da Edizioni Giacchè, illustra i risultati di ricerche d’archivio, analisi strutturali, la storia dell’edificio e le sue criticità. All’incontro parteciperanno alcuni degli autori, Gianfranco Berghich e Vinicio Ceccarini, Patrizia La Rocca e Irene Giacchè. Introdurrà e modererà l’incontro Riccardo Balzarotti, consigliere con delega alla Cultura del Comune di Porto Venere. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.