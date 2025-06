Operazione estate sicura. Divertimento e attenzione

L’estate entra nel vivo e tra l’arrivo di turisti in tutta la Provincia, iniziative, spettacoli e feste oltre all’organizzazione nei dettagli dell’accoglienza occorre un forte monitoraggio per favorire la civile convivenza evitando disagi. Un tema affrontato dal comitato per l’ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Andrea Cantadori alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine e amministratori. Tra le direttive del prefetto quella del controllo delle strutture ricettive improvvisate che non corrispondono ai requisiti richiesti. La domanda di posti letto infatti ha spesso portato alla scoperta di camere e alloggi di fortuna, in città ma anche il antre località scelte per trascorrere le vacanze. Sarà quindi compito della questura attivare i controlli proseguendo così il percorso che nell’ultimo anno ha effettura una quarantina di controlli. Rispondendo alle richieste del sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, è stato disposto il potenziamento dei servizi di prevenzione sulla zona di particolare pregio turistico tenendo conto anche delle molteplici attività aperte, iniziati e manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale. Estate significa, purtroppo, anche forte rischio all’ambiente in particolare a causa degli incendi spesso provocati da dolo.

Per questo anche in accordo con il comando provinciale dei vigili del fuoco è stato previsto il presidio all’interno del Parco delle Cinque Terre in una zona baricentrica in grado di coprire in poco tempo la riviera riducendo i tempi di intervento dalla caserma di via Antoniana. Il presidio rurale sarà attivo dal 1 agosto inoltre la Prefettura emanerà una direttiva rivolta agli enti locali e al sistema provinciale di protezione civile per sensibilizzare e rafforzare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il Comitato ha esaminato anche il piano di sicurezza predisposto in occasione del “Concerto del Mare” in programma stasera a Spezia per il quale è prevista la presenza di 500 spettatori. Al tavolo tecnico convocato in Prefettura erano presenti il questore, il comandante Interregionale Marittimo Nord, i comandanti provinciali dei carabinieri e della cuardia di finanza e il comandante provinciale dei vigili del fuoco oltre Leonardo Paoletti sindaco di Lerici e agli assessori dell’amministrazione comunale spezzina Giulio Guerri e Pietro Cimino.

Massimo Merluzzi