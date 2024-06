Operazione Donatella, avanti tutta. Ambulatorio mobile oggi a Fezzano

La Croce Rossa prosegue il tour di promozione dell’"Operazione Donatella". Dopo i primi tre appuntamenti organizzati in piazza Brin, a Pitelli e a Migliarina l’ambulatorio mobile sarà oggi a Fezzano. L’iniziativa è organizzata dalle infermiere volontarie della Croce Rossa della Spezia in ricordo della volontaria Donatella Galeotti. Stamani ai giardini di Fezzano dalle 9 alle 11.30. le crocerossine e un medico specialista della Cri saranno a disposizione dei cittadini per controlli sanitari gratuiti e misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo. "Operazione Donatella" oltre a offrire un servizio sanitario gratuito per la popolazione vuole essere anche un ricordo della volontaria della Croce Rossa Donatella Galeotti, scomparsa nello scorso gennaio lasciando un grande vuoto nell’associazione. L’ultima tappa dell’ambulatorio mobile è in programma sabato prossimo, 29 giugno, a Cadimare.