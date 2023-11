Operatore canile e disegnatore 3D

Proposte di lavoro dai Centri per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, visitare il sito https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 DISEGNATORE 3D Società operante nel settore elettrico industriale ricerca 1 disegnatore 2D e 3D per lo sviluppo di moduli elettromeccanici. La risorsa dovrà riportare su programma specifico quanto comunicatogli dal progettista. Si richiedono conoscenza programma autocad per sviluppo 2D, conoscenza base di Solidworks per sviluppo 3 D, preferibile esperienza nelle mansioni. Età fra i 25 ed i 55 anni. Si offre tempo indeterminato, full-time. Orario: 8-12 e 13-17. Zona Sesta Godano. Offerta 49720.

APPRENDISTA OPERAIO Azienda che si occupa di meccanica, motoristica, manutenzione strade, ricerca 1 apprendista addetto manutenzione strade. Età 20-29 anni. Obbligatoria reperibilità anche nei notturni, week-end e festivi. Possibilità di stabilizzazione. Zona Vezzano. Offerta 49719.

OPERATORE CANILE Ente gestore di canile ricerca operatore per pulizia e disinfezione box animali (cani e gatti) e locali, somministrazione di cibo, acqua e terapie. Si richiede età tra i 22 ed i 45 anni, passione per gli animali e capacità di adattamento. Tempo determinato part time, due mesi con possibilità di proroga ad un anno. Zona La Spezia. Offerta 49661

1 IMPIEGATO Azienda operante nel settore antincendio ricerca 1 impiegato amministrativo contabile. Si richiedono consolidata esperienza nelle mansioni, buona conoscenza del pacchetto office e di almeno un programma di contabilità. Tempo determinato di sei mesi con possibilità di trasformazione. Zona La Spezia. Offerta 49657