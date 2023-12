Operaio di 30 anni cade in un canalone: trasportato in ospedale Un operaio lucchese di 30 anni è caduto in un canalone mentre lavorava, procurandosi una sospetta frattura alla spalla destra e altri traumi. È stato recuperato e trasportato in elicottero al San Martino di Genova, fortunatamente non è in pericolo di vita.