Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
LaSpezia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaOperaio, barista ed elettricista
17 set 2025
FRANCESCO SCOLARO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. Operaio, barista ed elettricista

Operaio, barista ed elettricista

Le offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della Spezia. Info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 ADDETTO SALA E DEGUSTAZIONI Agriturismo...

Le offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della Spezia. Info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 ADDETTO SALA E DEGUSTAZIONI Agriturismo...

Le offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della Spezia. Info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 ADDETTO SALA E DEGUSTAZIONI Agriturismo...

Le offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della Spezia. Info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 ADDETTO SALA E DEGUSTAZIONI Agriturismo sulle prime colline di La Spezia a 3.5 Km dal centro cerca tirocinante addetto sala e degustazioni. Richiesti ottima conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, conoscenza di base della lingua inglese e preferibilmente anche francese. Disponibilità a lavorare nei weekend. Si offre tirocinio di inserimento/reinserimento. Offerta 60549

1 OPERAIO Società specializzata nella progettazione e realizzazione di segnaletica su strada ricerca operaio addetto alla segnaletica stradale. I lavori si svolgeranno principalmente nella provincia della Spezia e di Massa Carrara, talvolta in quella di Lucca. Preferibile esperienza nelle mansioni. Si offre tempo determinato full time di iniziali 4 mesi. Offerta 60529

1 ELETTRICISTA Azienda di installazione di impianti di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza, antincendio) cerca 1 elettricista. Preferibile esperienza nell’installazione di impianti di sicurezza ma saranno valutati anche candidati con esperienza in impianti elettrici civili ed industriali. Tempo determinato durata da stabilire. Sede Spezia. Offerta 60525

1 BARISTA Bar nel centro di Sarzana 1 barista preferibilmente con esperienza nel ruolo. Si offre part time. Inquadramento in base a esperienza e caratteristiche del candidato. Offerta 60489

1 SISTEMISTA Azienda di sviluppo software e servizi ICT ricerca sistemista per gestione dominio, policy, mail e sistemi aziendali, supporto a utenti; laurea o diploma in ambito informatico. Preferibile minima esperienza. Contratto di apprendistato professionalizzante. Sede La Spezia. Offerta 60451

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata