Operaio, barista ed elettricista

Le offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della Spezia. Info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 ADDETTO SALA E DEGUSTAZIONI Agriturismo sulle prime colline di La Spezia a 3.5 Km dal centro cerca tirocinante addetto sala e degustazioni. Richiesti ottima conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, conoscenza di base della lingua inglese e preferibilmente anche francese. Disponibilità a lavorare nei weekend. Si offre tirocinio di inserimento/reinserimento. Offerta 60549

1 OPERAIO Società specializzata nella progettazione e realizzazione di segnaletica su strada ricerca operaio addetto alla segnaletica stradale. I lavori si svolgeranno principalmente nella provincia della Spezia e di Massa Carrara, talvolta in quella di Lucca. Preferibile esperienza nelle mansioni. Si offre tempo determinato full time di iniziali 4 mesi. Offerta 60529

1 ELETTRICISTA Azienda di installazione di impianti di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza, antincendio) cerca 1 elettricista. Preferibile esperienza nell’installazione di impianti di sicurezza ma saranno valutati anche candidati con esperienza in impianti elettrici civili ed industriali. Tempo determinato durata da stabilire. Sede Spezia. Offerta 60525

1 BARISTA Bar nel centro di Sarzana 1 barista preferibilmente con esperienza nel ruolo. Si offre part time. Inquadramento in base a esperienza e caratteristiche del candidato. Offerta 60489

1 SISTEMISTA Azienda di sviluppo software e servizi ICT ricerca sistemista per gestione dominio, policy, mail e sistemi aziendali, supporto a utenti; laurea o diploma in ambito informatico. Preferibile minima esperienza. Contratto di apprendistato professionalizzante. Sede La Spezia. Offerta 60451