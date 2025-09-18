Tutti tirano la giacchetta

Tutti tirano la giacchetta
Jaccarino, arte nel tempo

‘Tutto sfocia in un libro’ è il titolo che Claudio Jaccarino ha voluto dare alla sua esposizione in corso fino a domani, visitabile in orario di ufficio nella Fideraum Intesa Sanpaolo Private Banking, di via Chiodo 135, con ingresso libero. Dieci quadri di epoche diverse e temi differenti, ad olio, ad acrilico, ad acquarello (anche un piccolo lavoro in realtà aumentata), tecniche miste e collage, che segnano il percorso pittorico di un artista spezzino che ha viaggiato a lungo e che vive a Milano. Opere che da un mese e mezzo hanno catalizzato le attenzioni anche dei tanti passanti che, già sotto ai portici hanno potuto osservare, tra le altre, ‘Una giraffa che perde le macchie’, opera a quattro mani di Claudio Jaccarino e la scomparsa Martha Nieuwenhujis, in generale tutti lavori che celebrano il ritorno dell’artista nella città di origine.

Paesaggi marini, ritratti, nudi, acquarelli quotidiani, la poetica di Jaccarino è allo stesso tempo tradizionale e innovativa. Da trent’anni insegna nei suoi studi milanesi a persone di ogni età e – docendo discitur (insegnando s’impara) – ha studiato un percorso didattico che incrocia poesia e scrittura, disegno e pittura.

Il finissage è previsto domani alle 18, un brindisi con l’autore fino alle 19.30. Il giorno successivo, sabato, l’associazione culturale Laboratorio di Cromografia (che ha due studi di pittura e di modellazione dell’argilla, tra i cui fondatori ha Claudio Jaccarino, oltre che un’altra spezzina, Teresa Ricco) convoca una giornata di acquarello e disegno in città con partecipazione libera e gratuita. Appuntamento alle 10 in piazza Verdi (davanti al palazzo delle Poste) con il proprio materiale, per l’inizio dell’attività di pittura in en plein air. "Acquarello, disegno, poesia, ogni rappresentazione è valida – spiega Jaccarino – . La piazza si presta, con i suoi giochi d’acqua, le sue panchine, e le nuove prospettive create dagli specchi, a varie interpretazioni. Poiché la convocazione è aperta a tutti, dai 6 ai 100 anni e non riguarda solo gli artisti professionisti, che pure sono invitati a partecipare, gli artisti del laboratorio di Cromografia si troveranno nello storico bar Peola, (sotto i portici di via Chiodo) dalle 12 alle 13 per rispondere o ascoltare, suggerire e aiutare i più piccoli o coloro che volessero dei consigli". Marco Magi

