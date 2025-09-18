La giornata degli Internati. Il ricordo dei militari italiani costretti ai campi di sterminio

A Santo Stefano Magra si celebra sabato la giornata mondiale degli Internati Militari Italiani. La proposta è stata presentata dal consigliere comunale di Italia Viva Luciano Mondini e accolta favorevolmente, dopo l’intitolazione di uno slargo, il parcheggio dietro piazza della Pace, sempre agli internati militari avvenuta nel luglio scorso, su sua richiesta. "Un modo per commemorare il ricordo di militari italiani che, a causa del rifiuto di collaborare con il nazifascismo dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, vennero internati nei campi di concentramento nazisti – spiega il consigliere di maggioranza Mondini – iIl 20 settembre del 1943 Hitler, in disprezzo di tutte le norme di diritto internazionale". Hitler infatti non riconobbe lo stato di “prigionieri di guerra“ agli oltre 600mila soldati, disapplicando la Convenzione di Ginevra e, per umiliarli e trattare in modo ulteriormente disumano gli altri prigionieri di diversa nazionalità, gli attribuì lo Stato di “Internati Militari“.

Questo diverso status comportò vessazioni ulteriori e comportamenti inumani nei loro confronti come il dimezzamento della razione di vitto giornaliera, la destinazione a durissimi lavori forzati in terribili condizioni anche di pericolo. "Si stima che morirono oltre 50 mila internati militari, quindi circa uno su dieci , non tornò a casa alla fine del conflitto, sacrificando la propria vita in nome di una scelta antinazifascista. Il 19 luglio scorso in esito ad una mozione da me presentata ed accolta all’unanimità da parte di tutto il consiglio comunale di Santo Stefano di Magra, è stata intitolata agli IMI una piazza , che ora prende il nome di Largo I.M.I". La giornata in ricordo sarà una cerimonia che terrà vivo il ricordo di questa immane violenza e di questi eroici e giovani soldati. "Su sollecitazione del presidente della Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra di Sarzana – conclude il consigliere comunale Luciano Mondini – proprio nel nostro Largo I.M.I. , sabato ho chiesto al sindaco Paola Sisti, che ringrazio per la disponibilità, di celebrare la giornata mondiale in ricordo degli IMI". Tra gli internati militari che subirono questo atroce distino anche Gaetano, il padre dello stesso Mondini che riuscì a tornare a casa, ma come ricorda il figlio Luciano, in condizioni fisiche tali che neanche la moglie riuscì inizialmente a riconoscerlo.

Cristina Guala