Isola ecologica di Follo. Vicina la riapertura

Il centro di raccolta dei rifiuti situato a Pian di Follo riaprirà entro la fine della prossima settimana. Sono infatti in dirittura di arrivo i lavori che permetteranno una riapertura almeno parziale dell’importante isola ecologica, che serve i cittadini dei Comuni di Follo, Bolano e Calice al Cornoviglio. La struttura è chiusa dallo scorso 11 agosto, quando un vasto incendio danneggiò alcune delle apparecchiature. Il rogo, oltre a rendere inutilizzabile un compattatore, ha danneggiato significativamente diverse parti del Centro di Raccolta, che hanno costretto Acam Ambiente, società del gruppo Iren, a un complesso intervento, con l’obbiettivo di coniugare il pieno ripristino funzionale della struttura, che richiede tempi non brevi, con l’esigenza di fornire risposte immediate all’utenza dei tre Comuni. Da qui la previsione di una riapertura parziale del centro, che possa andare incontro alle richieste arrivate in queste settimane di chiusura da parte dei cittadini, impossibilitati a conferire ad esempio gli sfalci verdi del proprio giardino se non trasportandoli all’isola ecologica degli Stagnoni, alla Spezia. I lavori all’interno della struttura hanno dunque previsto la sezionatura dell’impianto elettrico al fine di garantire la piena sicurezza della parte della struttura non danneggiata, con l’avvio contestuale della riparazione dell’area interessata dall’incendio. Un modo che consentirà ai cittadini, per la fine della prossima settimana, di poter conferire almeno le principali tipologie di rifiuto non pericolose, come ingombranti e sfalci. Fino alla riapertura parziale, i cittadini potranno continuare a conferire nel Centro di Raccolta degli Stagnoni, aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12 e dalle 13 alle 18, e la domenica dalle 8 alle 13.

Matteo Marcello