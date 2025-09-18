Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
LaSpezia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale PisaViolenza sessuale GubbioMeteo estate settembrinaCapannina Forte dei MarmiVilla ArmaniBalena Livorno
Acquista il giornale
CronacaIsola ecologica di Follo. Vicina la riapertura
18 set 2025
MATTEO MARCELLO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. Isola ecologica di Follo. Vicina la riapertura

Isola ecologica di Follo. Vicina la riapertura

Il centro di via Greti di Durasca dopo l’incendio di agosto operativo alla fine della prossima settimana.

L’isola ecologica di Follo, dopo i lavori necessari a seguito dell’incendio avvenuto lo scorso agosto, è pronta a riaprire almeno in parte (. foto d’archivio

L’isola ecologica di Follo, dopo i lavori necessari a seguito dell’incendio avvenuto lo scorso agosto, è pronta a riaprire almeno in parte (. foto d’archivio

Il centro di raccolta dei rifiuti situato a Pian di Follo riaprirà entro la fine della prossima settimana. Sono infatti in dirittura di arrivo i lavori che permetteranno una riapertura almeno parziale dell’importante isola ecologica, che serve i cittadini dei Comuni di Follo, Bolano e Calice al Cornoviglio. La struttura è chiusa dallo scorso 11 agosto, quando un vasto incendio danneggiò alcune delle apparecchiature. Il rogo, oltre a rendere inutilizzabile un compattatore, ha danneggiato significativamente diverse parti del Centro di Raccolta, che hanno costretto Acam Ambiente, società del gruppo Iren, a un complesso intervento, con l’obbiettivo di coniugare il pieno ripristino funzionale della struttura, che richiede tempi non brevi, con l’esigenza di fornire risposte immediate all’utenza dei tre Comuni. Da qui la previsione di una riapertura parziale del centro, che possa andare incontro alle richieste arrivate in queste settimane di chiusura da parte dei cittadini, impossibilitati a conferire ad esempio gli sfalci verdi del proprio giardino se non trasportandoli all’isola ecologica degli Stagnoni, alla Spezia. I lavori all’interno della struttura hanno dunque previsto la sezionatura dell’impianto elettrico al fine di garantire la piena sicurezza della parte della struttura non danneggiata, con l’avvio contestuale della riparazione dell’area interessata dall’incendio. Un modo che consentirà ai cittadini, per la fine della prossima settimana, di poter conferire almeno le principali tipologie di rifiuto non pericolose, come ingombranti e sfalci. Fino alla riapertura parziale, i cittadini potranno continuare a conferire nel Centro di Raccolta degli Stagnoni, aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12 e dalle 13 alle 18, e la domenica dalle 8 alle 13.

Matteo Marcello

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata