Operai giardinieri segretari e cassieri

Proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego de La Spezia. Per info e candidature sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 ASSISTENTE BAMBINI. Centro ricreativo ricerca tirocinante assistente bambini per campo estivo, che sarà formata in supervisione e sicurezza dei bambini ospiti, organizzazione attività, supporto educativo, comunicazione con i genitori, pulizia e riordino della struttura. Richiesta laurea in scienza dell’educazione o diploma socio psico-pedagogico e conoscenza lingua inglese a livello intermedio. Part time giugno- settembre. Sede Vezzano. Offerta 58169

CASSIERE. Supermercato ricerca tirocinante addetto alla cassa e sala. Preferibile possesso patente e mezzo proprio. Tirocinio full time 6 giorni lavorativi su 7 (comprese 2 domeniche mattina al mese) possibilità di futuri sviluppi. Zona Bolano. Offerta 58132.

5 OPERAI GIARDINIERI. Società multiservizi -manutenzione del verde ricerca 5 operai giardinieri per manutenzione del verde su strada e specifiche aree situate a Spezia. Il lavoro si svolgerà anche sulla provincia. Tempo determinato di tre mesi con possibilità di proroga fino a totali 8 mesi. Offerta 58127

1 SEGRETARIO. Studio legale ricerca tirocinante segretario. Richieste buone conoscenze informatiche, velocità battitura testi, conoscenza base lingua inglese, età non superiore ai 29 anni. Tirocinio di inserimento reinserimento part time con eventuale possibilità di sviluppi futuri. Zona Spezia. Offerta 58114

2 BANCONIERI. Per pasticceria/bar, prevista formazione per vendita di prodotti di pasticceria e preparazione e somministrazione prodotti di caffetteria. Età fra i 18 ed i 29 anni o superiore se percettori di Naspi o Dis-Coll. Sede Spezia. Offerta 58103