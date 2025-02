Operai, disegnatori e manovali edili

Le proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 MANOVALE AGRICOLO Azienda vitivinicola ricerca manovale agricolo per lavori di manutenzione dei vigneti e campi adiacenti. Richiesta esperienza, preferibilmente ma non necessariamente nel campo vitivinicolo. Patente B e mezzo proprio. Iniziale tempo determinato di 6 mesi con possibilità di successiva trasformazione. Full time. Luogo Carro Offerta 58019

1 OPERAIO Addetto confezionamento olio di oliva, consegne con mezzo aziendale, gestione controllo e movimentazione merci. Età massima 50 anni con patentino muletto, tempo determinato 6 mesi con possibile proroga commutabile in tempo indeterminato. Zona Santo Stefano. Offerta 57996

1 DISEGNATORE CAD. Società settore allestimento metalmeccanico navale ricerca Disegnatore Cad 2D/3D per realizzazione disegni tecnici 2D e 3D e gestione rapporti con i clienti. Età preferibilmente non superiore a 50 anni. Possibilità di trasferte in ambito regionale. Tempo indeterminato full time. Zona Vezzano Ligure. Offerta 57957

1 MONTATORE. Azienda settore falegnameria civile e navale, cerca montatore di arredi civili per montaggi arredi in autonomia. Richiesta esperienza nelle mansioni, auto o motomuniti. Tempo determinato di 6 mesi rinnovabile. Zona Follo. Offerta 57955

1 MANOVALE EDILE Si ricerca per conto di azienda nel settore dell’edilizia un manovale edile preferibilmente con esperienza nel settore. Necessaria patente B. Luogo di lavoro province Spezia e Massa Carrara. Tempo determinato o inquadramento con apprendistato professionalizzante in base ad età ed esperienza del candidato. Zona Sarzana. Offerta 57946