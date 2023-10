Open day con le aziende del settore della nautica

Il settore della nautica è sempre molto attivo e in costante crescita, le occasioni di lavoro non mancano. Per questo il Centro per l’impiego ligure del Tigullio ha organizzato un open day insieme a un’azienda leader del settore per trovare profili che riguardano l’area produttiva nel settore nautico. In particolare stanno cercando capo officina, operatore water jet con macchina da taglio ad acqua e operatore di macchine a controllo numerico. In particolare l’azienda si occupa di attrezzature nautiche. La giornata di incontro con personale esperto e giovani da formare tramite contratti di tirocinio e apprendistato si terrà martedì 24 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 in Corso de Michiel 79, al terzo piano, a Chiavari. Per prenotare il colloquio con l’azienda bisogna inviare il curriculum vitae via email a cpi.tigullio@regione.liguria.it così da poter incontrare i referenti aziendali nella sede del Cpi di Chiavari.