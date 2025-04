Omaggio alla musica di Ezio Bosso. Danza e pianoforte al Teatro Civico

Per la prima volta su un palco insieme, Mario Brunello e la Compagnia di Virgilio Sieni con i suoi cinque danzatori danno vita a uno spettacolo dove musica e danza si intrecciano per rendere omaggio allo straordinario compositore, pianista e "amico" Ezio Bosso – prematuramente scomparso nel 2020 – e al suo mondo musicale. Domani, al Teatro Civico, con inizio alle 20.45, il violoncellista Mario Brunello, insieme alla Compagnia di danza e alla pianista Maria Semeraro chiuderanno la stagione 2025 di ‘Concerti a Teatro’ (la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz) con lo spettacolo dal titolo ‘Un amico - omaggio al mondo della musica di Ezio Bosso’.

Il programma traccia, infatti, una sorta di genealogia della sua musica: attraverso le partiture di Pärt, Cage, Bach, Messiaen, lo spettacolo si conclude con la Sonata n. 1 The Roots per violoncello e pianoforte, scritta nel 2014 dal compositore torinese per lo stesso Mario Brunello. Con questa Sonata, probabilmente uno dei passaggi più personali e introspettivi della carriera di Ezio Bosso, l’artista sviluppa il motivo del ritorno, delle radici e del legame indissolubile con il passato, in un linguaggio musicale che, unito alle suggestioni visive delle coreografie di Virgilio Sieni, si manifesta come un inno alla vita.

Mario Brunello, vincitore del prestigioso Concorso Caikovskij di Mosca nel 1986, è un violoncellista che ama esibirsi sulle Dolomiti, sulle Apuane o nel deserto. Brunello suona un prezioso Maggini dei primi del Seicento, al quale ha affiancato negli ultimi anni il violoncello piccolo a quattro corde. Ha collaborato con i più importanti direttori d’orchestra quali Temirkanov, Mehta, Muti e Claudio Abbado, mentre nell’arco della sua lunga carriera si è esibito con le più prestigiose orchestre del mondo, tra cui London Symphony, Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony, Filarmonica della Scala e Münchner Philharmoniker.

Maria Semeraro è una pianista di fama internazionale; ha fondato Maestro Raro, associazione dedita alla didattica e alla musica da camera; ha curato a Milano il Festival Primavera da Camera e il Festival Noi e l’Altro. Il danzatore e coreografo Virgilio Sieni, è attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali e musicali. Nel 1992 ha fondato la Compagnia Virgilio Sieni, il cui linguaggio è in continua evoluzione sia sul piano compositivo che su quello del rapporto con il pubblico.

Marco Magi