Omaggio a Maria Callas ’Domeniche in musica’ al Ridotto degli Impavidi

Riprende la rassegna ’Domeniche in musica’ con l’omaggio a Maria Callas. Domani il teatro degli Impavidi di Sarzana ospita l’appuntamento con il duo composto dal soprano Samantha Sapienza accompagnata al pianoforte da Nadia Testa nell’omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita. L’incontro alle 17.30 al Ridotto del teatro cittadino fa parte della rassegna concertistica organizzata dall’associazione musicale ’Il Pianoforte’ e dall’associazione ’Amici della Musica Accademia Musicale Bianchi’, in collaborazione con l’associazione culturale Gli Scarti e il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Sarzana come progetto selezionato dal bando ’Call for ideas’ 2023.

Dopo i due concerti che si sono tenuti a novembre le "Domeniche in musica" riprendono dunque domani con la musica lirica in un omaggio alla grande voce di Maria Callas nel centenario della nascita attraverso il duo campano formato dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista Nadia Testa che presenterà celebri arie d’opera di Gluck, Cherubini, Bellini, Verdi , Puccini, Catalani e intermezzi strumentali di Puccini e Mascagni. Il soprano Samantha Sapienza vanta una lunga esperienza nazionale e internazionale esbendosi al fianco di artisti e orchestre di grande notevole esperienza ed ha ottenuto nel 2014 il premio speciale per la New Generetion assegnatole dalla Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica. Nadia Testa titolare di cattedra di pratica pianistica al Conservatorio Cimarosa di Avellino si è esibita in prestigiose formazioni da camera si è esibita in Festival, rassegne nazionali ed internazionali, in repertori anche di musica contemporanea suonando anche in Rai e Mediaset. I biglietti si possono ritirare o comunque acquistare se ancora disponibili, anche mezz’ora prima dell’inizio del concerto.