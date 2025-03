Omaggio a Flaiano al Teatrino Zanetti

Con ‘Flaiano al Flaiano’ di Attilio Corsini e Pietro Favari, oggi alle 18 ha inizio il triplo omaggio a Ennio Flaiano del Teatrino Ottavio Cirio Zanetti, in salita Inferiore San Rocchino 3r a Genova. A questo primo appuntamento seguiranno la proiezione del film ‘Tempo di uccidere’ di Giuliano Montaldo, basato sull’omonimo romanzo dello scrittore pescarese e presentato dal critico Renato Venturelli (9 aprile), e lo spettacolo ‘La conversazione continuamente interrotta’ (fine aprile), un testo scritto nel 1971, che oggi si segnala ancora per la sua qualità di agile opera aperta. ‘Flaiano al Flaiano’ è interpretato da Enrico Campanati, Enrica Origo, Ambra Giordano e Pietro Fabbri per offrire ancora una volta al pubblico la particolare qualità della penna di Flaiano, che nella sua poliedrica carriera percorse tutte le strade care al Teatrino Ottavio Cirio Zanetti, Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 391 7193988 o scrivere una mail a [email protected].