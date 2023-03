Oltre trecento iscritti al convegno nazionale della polizia locale

Si è tenuto ieri il convegno nazionale annuale della polizia locale della Spezia, che ha così archiviato la sua 26esima edizione. Molto apprezzata dai visitatori la location dell’evento, ospitato quest’anno dal Terminal Crociere di largo Fiorillo. La due giorni ha visto la partecipazione dei corpi e servizi di polizia locale in maggioranza provenienti da tutto il nord Italia, con punte di addetti provenienti da Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Piemonte, ma anche dal Lazio, e in particolare da Roma Capitale. Oltre alla polizia locale hanno partecipato anche addetti della specialità di polizia stradale, rappresentata nello svolgimento dei lavori dall’Asaps. L’evento, organizzato dalla società Maggioli, con il patrocinio del Comune della Spezia e la diretta collaborazione di un team della società “Spezia Carrara Cruise Terminale” e della polizia locale spezzina, ha registrato oltre trecento iscrizioni per ciascuna delle tre sessioni ed ha visto la presenza di 26 stand espositivi allestiti dalle aziende specializzate nel settore della vendita e fornitura di strumentazioni tecnologiche, informatiche, di servizi, allestimento veicoli di polizia e abbigliamento tecnico nel ramo della sicurezza stradale. Molto seguiti sono stati gli interventi tenuti da esperti relatori di caratura nazionale, fra i quali il generale Luciano Garofano, già al comando dei Ris.