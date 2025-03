Oltre mille visitatori per le Giornate Fai

Oltre mille visitatori da tutta Italia e dall’estero per le giornate Fai di primavera a Lerici. Nonostante il maltempo, grande partecipazione all’evento organizzato dal Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con la sezione operativa navale della Guardia di finanza e il Comune di Lerici. Due giorni di grande partecipazione e scoperta, nelle quali un pubblico attento e curioso ha potuto conoscere da vicino il lavoro della Sezione operativa navale della Guardia di finanza, esplorando le imbarcazioni operative e assistendo a dimostrazioni delle unità specializzate, tra cui le simulazioni di intervento dei sommozzatori. Grazie agli apprendisti ciceroni delle scuole superiori della Spezia, è stato possibile scoprire non solo l’attività della Guardia di Finanza, ma anche la storia, l’architettura e i segreti del Castello di Lerici, un luogo simbolo che continua a stupire con il suo fascino e la sua storia millenaria. L’evento ha visto la presenza di numerosi volontari della delegazione Fai della Spezia e dei comitati per ’I Luoghi del Cuore’, tra cui quelli di Tellaro e Nicola, che hanno raccolto centinaia di firme a sostegno delle loro candidature nel grande censimento nazionale del Fai. "L’entusiasmo dei visitatori e l’impegno di chi ha contribuito alla realizzazione dell’evento confermano ancora una volta il valore delle Giornate Fai di Primavera, capaci di far vivere esperienze uniche e di creare un legame sempre più forte tra le persone e il territorio" spiegano dalla delegazione spezzina.