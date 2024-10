Oltre mille visitatori alla riapertura del Camec 'targato' Wolf

La Spezia, 9 ottobre 2024 - Oltre mille visitatori sabato 5 ottobre hanno partecipato alla riapertura del Camec - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea nuovamente visitabile dopo una serie di lavori di manutenzione e trasformazione. Un successo di pubblico notevole per una struttura totalmente rinnovata sia negli spazi interni sia nella concezione stessa del museo e nella sua offerta culturale, che valorizza il suo ricco patrimonio e che vuole diventare uno spazio aperto a tutti, dove trascorrere tempo per confrontarsi con l’arte e divertirsi

“L’inaugurazione del Camec ha conquistato il pubblico che ha apprezzato il riallestimento e il grande lavoro di restyling e di rilancio che abbiamo realizzato in questi mesi – ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – . Uno spazio dinamico, più interattivo, al passo con i tempi che valorizzerà il tanto lavoro portato avanti in questi anni, adatto ad un pubblico di ogni generazione e frutto di una stretta collaborazione con Fondazione Carispezia. Una nuova offerta culturale, quindi, ma anche nuovi spazi; tra le novità l’Accessibility Room per consentire la più ampia accessibilità a persone con disabilità visiva, uditiva e cognitiva che presenteremo molto presto”.

I visitatori hanno potuto ammirare e scoprire il riallestimento della Collezione permanente, a cura del professor Gerhard Wolf, direttore del Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max Planck Institut e membro dell'Accademia delle Scienze e delle Lettere di Berlin-Brandenburg che si sviluppa in un percorso espositivo innovativo che coinvolge una selezione di oltre 200 opere tra quelle presenti nei fondi del museo. L’allestimento offre ai visitatori affascinanti itinerari artistici a partire dalla seconda metà del XX secolo, con alcuni affondi nel passato e traiettorie che arrivano fino ai giorni nostri

La riapertura e la nuova programmazione del Camec sono guidate da un apposito Comitato espressione del Comune della Spezia e della Fondazione Carispezia, presieduto dall’avvocato Giacomo Bei.

Una delle novità più importanti è la possibilità di accedere gratuitamente per i residenti della provincia della Spezia alla Collezione permanente e di godere di una tariffa agevolata di 5 euro per le mostre temporanee, che si terranno dall'aprile 2025. Il nuovo tariffario prevede inoltre l’estensione della gratuità a tutti i giovani under 18. Sono inoltre state studiate altre agevolazioni come ad esempio uno sconto del 50% riservato a giovani under 26 e adulti over 65, un costo di 2 euro ogni prima domenica del mese per tutti. Per i non residenti della provincia della Spezia la tariffa per la Collezione permanente sarà invece di 10 euro mentre, per le mostre temporanee è previsto un biglietto al costo di 15 euro. Anche per i nuovi orari ci saranno importanti novità: il museo sarà aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 18 e ogni primo venerdì del mese fino alle 22. Il lunedì, salvo prenotazioni di gruppo, e il 25 dicembre rimangono invariati come giorni di chiusura.