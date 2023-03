Oltre 21 milioni di euro per la riqualificazione degli istituti scolastici

Via libera dal ministero dell’Istruzione al programma presentato da Regione Liguria per la riqualificazione di venti istituti scolastici, diffusi su tutto territorio regionale, per un investimento complessivo di oltre 21 milioni e 434 mila euro su fondi Pnrr. Gli interventi, individuati dalla programmazione triennale regionale di edilizia scolastica e selezionati tra i progetti immediatamente cantierabili e di maggiore rilevanza, coinvolgeranno scuole di ogni ordine e grado, con lavori che riguarderanno soprattutto l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, che coinvolgeranno oltre 5300 studenti, interesseranno tutte le province liguri. Ad Imperia sono previsti lavori in cinque istituti di Sanremo, Pontedassio, Diano San Pietro e Pornassio, a Savona scuole di Garlenda e Ortovero, nella Città Metropolitana di Genova si interverrà a Davagna, Bogliasco, Ronco Scrivia e Masone (per un totale di 6 edifici scolastici), alla Spezia nel capoluogo e a Luni, Lerici e Santo Stefano per un totale di sette edifici. "Siamo molto soddisfatti che il ministero abbia approvato integralmente il piano di Regione Liguria – commenta l’assessore regionale all’edilizia scolastica Marco Scajola – Questo programma permetterà di garantire scuole più confortevoli e sicure a migliaia di studenti, oltre ad insegnanti ed operatori scolastici". Gli interventi previsti in provincia della Spezia ’cubano’ oltre 3,5 milioni di euro. E sono così ripartiti: 103.233,15 euro per la primaria Garibaldi e e 584.600 euro per la primaria Mazzini di Pugliola; a Luni 336.909 euro per la scuola di Casano Basso e 357.282,36 euro per ’Ceccardi’ di Ortonovo; alla Spezia 1.580.000 al ’Cardarelli’ e 584.600 al liceo ’Mazzini’; infine 373.414,86 euro alla ’Schiaffini’ di Santo Stefano.