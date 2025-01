Oltre 110mila visitatori ’Winter sales’ di successo al Brugnato 5 Terre Outlet

Un boom di visitatori, circa 110mila durante la prima settimana di Winter Sales, +12% di vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sipario sul 2024 con il segno positivo, con un incremento del 10% nel fatturato e del 6% nelle affluenze. Il giro di boa fra il vecchio e il nuovo anno è a tinte sgargianti per il Brugnato 5Terre Outlet Village, che snocciola dati positivi "spinti da un’offerta sempre più completa in termini di proposta di brand e di eventi che arricchiscono la shopping experience". Ottanta negozi con un 100% di spazi commerciali affittati, un nuovo centro fitness e una forza lavoro che supera le 400 unità, con oltre l’85% di dipendenti donne, il 40% originarie del territorio dell’alta Val di Vara e il rimanente dalla Spezia e dalla Val di Magra sono i dati fra occupazione e offerta a inizio 2025, che segnerà l’undicesimo anno di attività.

"Quello che si è da poco concluso è stato molto importante, non solo per le performance registrate, ma anche per le tante iniziative promosse" dichiara Marina Acconci, ad della società proprietaria del centro, la San Mauro Spa, che si è avvalsa della consulenza della società leader del comparto outlet Promos Srl. Nella riflessione che traccia, ci sono delle frasi-chiave: "percorso di sviluppo sostenibile", "polo produttivo ed occupazionale per tutta la Val di Vara", "fattore di crescita sociale per tutta la comunità". Acconci si concentra, in particolare, su quest’ultima voce, citando le iniziative promosse insieme ad istituzioni e realtà del terzo settore.

"Una su tutte, la bellissima partnership con la cooperativa sociale Luna Blu impegnata nell’inclusione e nell’inserimento lavorativo dei ragazzi con autismo, che ha portato all’apertura del secondo punto ristoro all’interno del centro da loro gestito, La Friggitoria, che si è aggiunto al ristorante Luna Blu. Quella di Luna Blu è una storia di valore che ha ottenuto un ulteriore riconoscimento in occasione delle due visite del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha dimostrato in più di un’occasione grande vicinanza a tutte le attività promosse dalla cooperativa". Un legame che secondo l’ad è un’esempio della connessione fra l’outlet, le persone e il territorio, guardando ad una crescita condivisa. E c’è stato spazio anche per l’ecologia: risale al 2024 anche l’attivazione del collegamento ecosostenibile, tramite mezzi elettrici, tra l’outlet village e il centro storico di Brugnato." Un’iniziativa che rappresenta il primo esperimento nel panorama retail italiano di inclusione tra un insediamento commerciale e il territorio che lo ospita".

C.T.