Oltre 100 opere di Musante al castello

Il Castello di Lerici ospiterà una mostra personale di Francesco Musante. Da aprile ad ottobre oltre cento opere del colorato artista genovese saranno ospitate nel maniero lericino, compresi alcuni pezzi pregiati realizzati in vetro che si discostano leggermente dall’identitaria produzione dell’artista. "L’amministrazione è orgogliosa di presentare questa mostra che rende merito alla nostra volontà di valorizzare il castello con contenuti di qualità come l’opera di Musante che è sinonimo di pregio, creatività e colore" commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti. La mostra sarà curata da Basi Comunicanti, in collaborazione con Stl che gestisce il Castello.