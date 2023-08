Oleggini chiude i battenti: addio alla storica boutique

La Spezia, 25 agosto 2023 – Dopo 120 anni di attività ’Oleggini’ chiude i battenti. Si abbassa la saracinesca su uno dei negozi simbolo della città, con una storia ultracentenaria. Il dettaglio della borsa, icona del negozio cesellato sulla sommità di quei sacchetti rossi, simbolo della moda locale per decenni portati con orgoglio dai clienti del negozio in giro per il centro, ora incornicia la notizia della speciale scontistica organizzata in vista della chiusura di tutti i negozi, prevista per ottobre. Tre boutique, una in via Chiodo a Spezia e due in provincia di Massa Carrara, il nome più iconico dello stile e del gusto in città, non sono infine bastati a superare le difficoltà degli ultimi anni, facendo chiudere un’attività ultracentenaria indissolubilmente legata alla storia ed alla vita del commercio cittadino.

Oleggini nasce infatti nel 1890 a La Spezia come negozio di ombrelli e cappelli, dopo aver superato anche la guerra apre per la prima volta a Massa nel 1963 in Piazza Aranci, spostandosi poi in viale Eugenio Chiesa. Nel 2002 poi, dopo più di 100 anni e quattro generazioni, il negozio riapre anche a Spezia, prima in Corso Cavour per poi trasferirsi in via Chiodo. Una boutique unica, che si è potuta vestire con i consigli e con i pezzi di Oleggini nella grandi occasioni, nei momenti speciali della vita, sapendo di trovare tra i candidi spazi del negozio tutte le più importanti firme della moda e del lusso internazionale, oltre che al servizio umano ed attento di tutti i suoi commessi e titolari. Anche le strutture di tutti e quattro i fondi, per un occhio più attento, sono sempre state di alto livello stilistico, studiate e progettate da architetti internazionali per poter accogliere quei capi ed accessori così esclusivi.

Quando la politica economica dei brand è infine mutata negli ultimi anni, togliendo la possibilità di rivendita ad Oleggini così come a tanti altri negozi d’Italia, ecco che questo collaudato impero fatto di attenzione allo stile, cura per i dettagli ed al cliente, non ha più avuto modo di andare avanti, venendo di fatto a mancare quei pezzi e capi di indiscussa classe che animavano la boutique. Oleggini ora organizza ora una speciale scontistica della merce, in vista della chiusura dell’attività. Quegli eleganti manifesti invece sono così le ultime orgogliose bandiere del più importante negozio d’abbigliamento della città, che sparendo anch’esso lascia una grande vuoto non solo negli spazi sfitti, ribadendo la grande situazione di difficoltà in cui affogano tanti negozi del centro storico.

G.R.