Ok all’emendamento Rossomando "Ora si cominci ad assumere le Oss"

L’emendamento Rossomando, che prevedeva l’assunzione diretta delle Oss che avevano lavorato durante la pandemia, è legittimo. A sancirlo il Tar della Liguria con sentenza del 5 luglio 2023. "Siamo lieti e sollevati – hanno commentato le segreterie spezzine di Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil e Fials – per una sentenza che conferma quanto andiamo dicendo da mesi, cioè la piena legittimità e costituzionalità del decreto Rossomamdo. A questo punto Asl 5, che abbiamo già sollecitato per lettera, deve procedere al più presto con le selezioni per le prime 33 Oss, mentre le restanti 70 rimarranno in graduatoria e dovranno entrare tramite selezioni successive. Bisogna mettere la parola “fine” a una vicenda che ha provato seriamente lavoratrici e lavoratori con esperienza pluriennale e che hanno dimostrato tutta la loro passione e dedizione proprio durante la pandemia, non risparmiandosi mai a rischio della propria incolumità". A seguire il commento del consigliere regionale del Pd, Davide Natale – "Grazie alla disponibilità della senatrice Rossomando siamo riusciti ad inserire nella legislazione una norma che potesse dare risposte occupazionali a chi è rimasto privo di lavoro dopo aver affrontato il periodo pandemico. Quanto ne è conseguito non risolve del tutto il problema ma sono sicuro che con la disponibilità dimostrata anche da Asl 5 si possa raggiungere l’obiettivo dando risposte a tutti. Il Tar ha riconosciuto che la procedura bandita dall’Asl 5 rispetta tutti i requisiti prescritti dall’emendamento Rossomando per la riserva di posti in favore dei lavoratori, con almeno tre anni di anzianità, che hanno fornito il servizio socio-sanitario esternalizzato presso l’ente nel periodo di emergenza pandemica".