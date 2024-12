’Ogni promessa è debito’, Vincenzo Salemme sul palco del Civico

Ancora un nome importante nel programma del cartellone extra abbonamento 2024-25 al Teatro Civico. Vincenzo Salemme, attore teatrale e cinematografico di successo, scrittore e sceneggiatore, sarà protagonista della nuova commedia ‘Ogni promessa è debito’ da lui scritta e diretta, in scena sul palcoscenico cittadino venerdì 28 febbraio e sabato 1° marzo 2025 alle 21. Un titolo in cui è racchiuso il senso più preciso del racconto: un uomo di circa 60 anni, vedovo con due figli che, per salvare la vita a se stesso e alla famiglia, esprime un voto alla patrona del suo paese, sant’Anna. L’uomo in questione è Benedetto Croce, titolare della pizzeria ‘Croce e delizia’ e si ritrova in una situazione di grave pericolo a bordo di una piccola imbarcazione insieme alla figlia Rebecca e al figlio Marco. "Definirei questo mio ultimo lavoro come un’opera buffa – afferma Salemme – .C’è molta comicità nella difficoltà di mantenere una promessa così onerosa. C’è un po’ di grottesco perché il protagonista deve fare i conti con il mondo del fanatismo religioso e delle apparizioni miracolose. E c’è anche qualche spunto di riflessione per l’eterno scontro tra egoismo e buona volontà".

Ricordiamo, inoltre, che lo spettacolo ‘Cenerentola’, balletto in due atti su musica di Rossini, previsto al Civico per domenica 8 dicembre, è rinviato a giovedì 20 marzo, alle 20.30. Restano validi i biglietti acquistati e per eventuali richieste di rimborso la procedura è la seguente: per chi ha acquistato i biglietti al botteghino, è necessario presentarsi alla biglietteria con i titoli acquistati e il proprio Iban entro venerdì 20 dicembre. Per chi ha acquistato i biglietti su Vivaticket, la piattaforma comunicherà via mail le modalità per ottenere il rimborso. Info e biglietti al botteghino (ingresso da via Carpenino), dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (mercoledì anche 16-19); tel. 0187 727521 o email [email protected].

m. magi