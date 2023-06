Oggi premiazione agli Olivetani per il concorso ’La baia dell’arte’

Nel refettorio del convento degli olivetani alle Grazie, oggi alle 16, è in programma la premiazione della nona edizione del concorso internazionale di pittura ‘Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte’. Le opere partecipanti sono state in mostra al pubblico nella Sala del Mare del convento nei giorni scorsi. Apriranno la giornata odierna il critico Valerio P. Cremolini e l’artista Fabrizio Mismas con un dialogo introduttivo sul mondo dell’arte. A giudicare le opere una giuria competente a livello nazionale composta, oltre che da Cremolini e Mismas, anche dallo scultore Silla Sparapani, dal pittore, scultore e grafico Raffaele Cavaliere e da Alberto Carmé, pittore e vicepresidente de ‘Il Volo dell’Arte’. Al primo classificato verrà consegnato un premio di 300 euro, al secondo di 200 euro ed al terzo di 100 euro; verranno assegnate anche alcune menzioni d’onore. Ad organizzare, come consuetudine, l’associazione ‘Il Volo dell’Arte’ presieduta da Annarosa Lajoyé Dosi.