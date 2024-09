Oggi nel Tigullio rischio pioggia

La seconda giornata del Giro della Lunigiana esce dai confini della Provincia spezzina per riportare la festa nel Tigullio. Si corre oggi infatti la tappa che da Portofino porta a Chiavari. Un percorso della lunghezza di 85,80 chilometri che dopo la partenza alle 10.45 da Portofino arriverà intorno alle 13 a Sestri Levante com qualche insidia in salita. Sarà una giornata probabilmente difficile a causa del maltempo. Infatti oggi sulla Liguria è attesa una giornata decisamente autunnale quindi potrebbero esserci delle sorprese anche se il distacco accumulato dal francese è importante. Ma la manifestazione internazionale della categoria juniores organizzata dalla società Casano ogni stagione regala colpi di scena che rendono fino all’ultima giornata i giochi apertissimi. Dopo la prova nel Tigullio il Giro della Lunigiana torna in provincia con le due semitappe di venerdì. Al mattino partenza da Sarzana (piazza Matteotti) alle 9.30 per arrivare a Marina di Massa. La seconda semitappa invece si corre nel pomeriggio e torna fuori confine. Infatti è in programma alle 15.40 la prova da Sestri Levante che arriva a Bolano. L’ultima giornata sarà sabato, a differenza delle passate edizioni sempre disputata la domenica mattina, e da piazza Medicea a Fivizzano si arriva al centro sportivo-turistico Terre di Luni in via Alta a Sarzana dove si terranno anche le premiazioni.