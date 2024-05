Oggi Fiorino e Gianello davanti al gip

Iniziano questa mattina in tribunale gli interrogatori di garanzia nel filone spezzino dell’inchiesta per corruzione, condotta dal procuratore capo Antonio Patrono e dal sostituto Elisa Loris, che vede undici indagati: quattro si trovano agli arresti domiciliari, mentre per sei è scattata l’interdizione di un anno ad esercitare professioni e attività di impresa. I primi a comparire davanti al gip Mario De Bellis, sono gli imprenditori genovesi Giovanni Olcese e Ivan Pitto, poi toccherà all’amministratore di Europa Park Francesco Fiorino, difeso dagli avvocati di fiducia Alessandro Costa e Alessandro Vaccaro di Genova. Le posizioni di Olcese, Pitto e Fiorino sono collegate all’installazione del cartellone pubblicitario luminoso di piazza Europa alla Spezia. Alle 11,30 sarà poi la volta di Massimo Gianello, difeso dagli avvocati di fiducia Matteo Vicini e Stefano Putinati. In chiusura della giornata saranno ascoltati Saverio Cecchi presidente di Confindustria Nautica e Alessandro Campagna direttore del Salone Nautico di Genova. Nessun interrogatorio sabato, si passa direttamente a lunedì con Matteo Cozzani, difeso dall’avvocato di fiducia Massimo Ceresa Gastaldo di Genova, e del fratello Filippo. Martedì 14 maggio toccherà ai fratelli Mirko e Raffaele Paletti difesi dagli avvocati di fiducia Andrea Corradino e Stefania Farnetani di Milano.

Non sarà ascoltato Filippo Beggi, residente a Genova ma spezzino, indagato ma non destinatario di misure cautelari. E’ il responsabile dell’ufficio di segreteria del capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria. Come socio e amministratore di Ant srl, in concorso con Matteo Cozzani, è accusato di avere esercitato attività di impresa, svolgendo mediante Ant srl incarichi retribuiti in relazione ad affidamenti di servizi proprio per società partecipate regionali (Liguria Digitale) e agenzie regionali (In Liguria), mancando di segnalare e negando l’esistenza di conflitti di interesse. Cozzani, previo accordo con Beggi, aveva vagliato varie ipotesi perché potesse essere Ant srl a svolgere un servizio di comunicazione per il Comune di Porto Venere e servizi pubblicitari per 24.278 euro, mediante In Liguria, in occasione del Palio del Golfo 2023.

Massimo Benedetti