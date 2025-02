Odissea del ristoratore Luigi Rarità

Un interessante incontro culturale e culinario è stato programmato per stasera, a partire dalle 17.30, all’Hotel del Golfo di via Gerini a Lerici. L’assessore alle Politiche sociali Alessandra Di Sibio, presidente dell’associazione Nutri(m)ente, presenterà il famoso ristoratore Luigi Rarità, autore del libro ‘Odissea". . Tra giardinaggio, ricordi e "il fare delle piccole cose in un vortice di tempo", l’autore diventa il regista delle proprie memorie che ha bisogno delle sue comparse. Rarità racconterà aneddoti e curiosità sulla sua vita, ricca di successi e di viaggi. Si parlerà di cucina ligure, di ristorazione locale e dei cambiamenti che questo settore ha riscontrato negli ultimi anni. Alla conferenza parteciperà anche Anna Pia Rarità, sorella di Luigi e autrice di diversi saggi, insieme a Roberto Bocchi, attore e blogger. L’ingresso è libero, poi, al termine della presentazione, sarà possibile cenare al ristorante dell’albergo e degustare un menù dedicato.