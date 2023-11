’Ocean Film Festival’. Dieci ’corti’ al Nuovo

Un mare di bellezza nelle sale cinematografiche. L’Ocean Film Festival Italia, l’edizione italiana dell’importante rassegna australiana giunta al 10° compleanno, arriva alla Spezia oggi alle 20 al cinema Il Nuovo. Si potrà assistere ad una selezione unica di film che trattano temi come l’avventura e l’esplorazione, l’ambiente oceanico, gli sport acquatici, le creature marine, le culture costiere: opere adatte a tutte le età capaci di stimolare la creatività e la sensibilità. Dieci film tra corto e mediometraggi documentano la bellezza e la potenza dell’oceano. L’ospite d’onore della serata è il fotografo subacqueo spezzino Marcello di Francesco. Il servizio accoglienza anche quest’anno sarà un’occasione per lanciare un messaggio di inclusione: sarà nuovamente affidato ai ragazzi della società Canottieri Velocior La Spezia settore canottaggio speciale. Quest’anno verrà presentato anche lo speciale che Il Pianeta Azzurro ha dedicato a questo percorso: un numero monografico de "La Collana del Faro" per ripercorrere con interviste, approfondimenti e tante curiosità la storia di Ocean Film Festival Italia. I biglietti sono disponibili solo sul sito oceanfilmfestival.vivaticket.it.

Ginevra Masciullo