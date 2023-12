Occupazioni abusive. La procura sequestra gli alloggi di Arte. Blitz ieri in via Gramsci

Sono iniziati ieri mattina i sequestri preventivi degli alloggi di Arte occupati abusivamente nel Comune della Spezia. Un fenomeno che nell’ultimo mese ha registrato numeros casi, per questo la procura sotto la direzione del procuratore capo Antonio Patrono, a seguito dei decreti emessi dal gip, ha iniziato a dare l’esecuzione. In tutto sono una decina gli ordini emessi, che saranno eseguiti dalla polizia locale della Spezia in concerto e stretto coordinamento con la squadra volante della questura. Il primo sequestro (nella foto) è stato eseguito ieri mattina in via Gramsci, in un alloggio occupato abusivamente da poco più di un mese da parte di una coppia. Agli occupanti è stato concesso il tempo necessario per poter effettuare lo sgombero dell’alloggio, che poi è stato sigillato da personale tecnico di Arte con una lastra in metallo, che ha provveduto inoltre a disattivare tutte le utenze. Sempre nella mattina di ieri si è provveduto a notificare l’ordinanza di sequestro anche ad un altro nucleo famigliare di occupanti abusivi con figli minori a carico. Stante la presenza dei minori ed al fine di tutelarli, in ossequio alle direttive della procura, il personale operante ha deferito l’esecuzione forzosa di qualche giorno, per far sì che gli occupanti abusivi potessero trovare una idonea sistemazione.

L’operazione posta in essere è stata indirizzata nei confronti di due occupazioni che avevano destato particolare allarme sociale con i condomini che in più sedi istituzionali avevano manifestato i loro timori e preoccupazioni. A seguito di un preoccupante aumento dei casi di occupazioni abusive di alloggi pubblici, soprattutto nel comune capoluogo, si era tenuto nei giorni scorsi anche un apposito comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la locale prefettura, nel corso del quale si erano condivise le opportune strategie operative al fine di debellare il fenomeno. Nei prossimi giorni saranno eseguiti gli ulteriori sequestri di altri alloggi occupati abusivamente.

"Il fenomeno dell’occupazione abusiva degli alloggi popolari – sottolinea l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri – è una problematica che la nostra amministrazione sta affrontando con la massima determinazione, attraverso l’impegno della nostra polizia locale, in collaborazione con la procura della Repubblica, la prefettura, la questura, le altre forze di pubblica sicurezza e l’Arte, sia nelle attività di controllo e prevenzione sia negli interventi operativi funzionali ai procedimenti di liberazione degli immobili".