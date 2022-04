Occupazione di suolo pubblico Rivoluzione in piazza Garibaldi

Stop all’occupazione eccessiva del suolo pubblico di piazza Garibaldi da parte degli esercizi commerciali. Gli esecenti hanno i giorni contati per adeguarsi alle nuove disposizioni emanate dal comune di Lerici finalizzate a un drastico ridimensionamento degli spazi attigui ai locali più consono all’arredo urbano. Come si ricorderà il probema degli spazi della piazza, cuore di Lerici, ha da tempo rappresentato la spina nel fianco delle amministrazioni alle prese con le pressanti richieste dei commercianti. Ma ecco il giro di vite di Paoletti: "Entrerà in vigore dal primo maggio il nuovo assetto delle concessioni di suolo pubblico di piazza Garibaldi approvato dalla giunta nel luglio 2020. Entro quella data gli esercenti che si affacciano sulla piazza dovranno adeguarsi alle disposizioni che riguardano soprattutto la metratura e l’arredo urbano delle concessioni. Con il nuovo regolamento si ridisegnano le concessioni di suolo, allontanandole dalle facciate dei palazzi e dai monumenti, con attenzione ad aspetti quali la vista dalla piazza dell’oratorio di San Rocco e l’eliminazione di ombrelloni di dimensioni e forma non appropriati. Il post pandemia deve segnare una nuova fase in cui attenzione per il turismo e tutela del patrimonio naturale e culturale vadano di pari passo per un offerta di qualità".

Euro Sassarini