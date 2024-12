Occupa e danneggia magazzino comunale. Ventenne denunciato dalla polizia locale

Danneggia ed occupa un magazzino comunale: denunciato ventenne dalla polizia locale. Una pattuglia della municipale è intervenuta ieri all’anfiteatro di viale Alpi, dove alcuni cittadini avevano segnalato un via-vai sospetto di molte persone nelle ore notturne. Il sopralluogo degli agenti ha permesso di individuare un giovane che aveva stabilito la propria dimora nel magazzino posto proprio sotto l’anfiteatro. E’ accompagnato al Comando e successivamente in Questura, dall’identificazione attraverso i rilievi fotodattiloscopici è emerso che si trattata di un ventenne marocchino, irregolare sul territorio nazionale. E’ stato denunciato per il reato di invasione ed occupazione abusiva di edifici ad uso pubblico, il danneggiamento degli infissi e della porta di accesso, nonché per il suo stato di clandestinità.