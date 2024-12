"Occorre ripristinare l’albo delle badanti"

Si parla tanto di digitalizzazione per velocizzare le pratiche e abbattere la burocrazia. Sarà vero? Ci sono amministrazioni comunali che per affrontare il tema e aiutare soprattutto gli anziani a orientarsi nel paronama di Spid, carta d’identità digitale, prenotazione visite mediche, ricette elettroniche (disagi che vengono puntualmente evidenziati anche dai più giovani) si sono affidati al facilitatore digitale. A Spezia e a Sarzana l’Arci ha aperto lo sportello per aiutare nell’utilizzo di smartphone, computer, tablet. In Val di Magra il primo esempio arrivò da Santo Stefano Magra che inaugurò anni fa al centro sociale un corso per computer dedicato agli anziani. "Inoltre – ha aggiunto Ruocco – è necessario ripristinare l’elenco delle badanti, le signore che si occupano dell’assistenza domiciliare. Era entrato in vigore anni fa ed era utile per agevolare sia le famiglie alla ricerca di personale che le stesse signore. Ci sono 17 sportelli Cgil in provincia che non svolgono propriamente questa funzione però si ritrovano comunque a fare da centro di ascolto delle richieste e eventualmente essere un tramite".