Obiettivo sul primo soccorso. Sinergia fra Cri e carabinieri

Novantuno Carabinieri del Comando provinciale della Spezia hanno frequentato e superato un corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Rossa spezzina. Il corso, tenuto da tre istruttori e un medico della Croce Rossa della Spezia, ha avuto una durata di dodici ore, permettendo ai militari dell’Arma di acquisire le principali nozioni di primo soccorso da attuare in situazioni di emergenza, in particolare in caso di arresto cardiaco o respiratorio, ma non solo. Gli attestati sono stati consegnati l’altra mattina a una rappresentanza dei Carabinieri nella caserma ’Salvo D’Acquisto’ di Migliarina, alla presenza del Comandante provinciale Colonnello Matteo Gabelloni e del presidente della Croce Rossa spezzina Luigi De Angelis. Durante il corso gli istruttori e il medico di Croce Rossa hanno spiegato il protocollo da seguire per accertare le condizioni psico-fisiche dell’infortunato, comprese le sue funzioni vitali e lo stato di coscienza: sono state illustrate ai partecipanti al corso anche alcune nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, oltre alle fondamentali tecniche di autoprotezione.

Particolare attenzione nel corso delle lezioni è stata posta sulla precisa sequenza di azioni per eseguire il massaggio cardiaco sulla persona colpita da arresto cardiocircolatorio e su come trattare i traumi, le emorragie, le ferite e le lesioni da freddo, da calore, da corrente elettrica e da agenti chimici, oltre alle tecniche di disostruzione delle vie aeree. Tutte tecniche fondamentali nei casi di soccorsi in emergenza, dove il tempo è poco e c’è la necessità di intervenire velocemente e nel modo migliore. "La Croce Rossa, grazie all’impegno dei suoi medici e istruttori, è da sempre a disposizione di aziende, enti e organizzazioni che vogliano formare il loro personale e metterlo in grado di saper agire in caso di emergenza, seguendo precisi protocolli – commenta il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – Siamo particolarmente soddisfatti di aver potuto organizzare i nostri corsi per la seconda volta a beneficio dei Carabinieri, con cui i nostri soccorritori si trovano spesso a collaborare in scenari di emergenza".