Obiettivo integrazione. Lavori in corso a Pagliari

Integrazione e lavoro scendono in campo fianco e fianco in occasione dell’intervento di riqualificazione dell’area verde che circonda il ’Franco Cimma’ di Pagliari. L’intervento è stato eseguito dalla cooperativa sociale Il Cedro, fondata da Caritas diocesana per offrire percorsi di inserimento socio-lavorativo nel settore della manutenzione del verde: un’iniziativa accolta con favore dal Comune della Spezia, con cui Mondo Nuovo Caritas (con Isforcoop e Casa Circondariale) collabora nell’ ambito del protocollo del maggio 2022 per promuovere l’inclusione sociale e l’occupazione di fasce deboli. L’attività di taglio dell’erba e di pulizia dell’area perimetrale del campo è stata realizzata nell’ambito di un corso per manutentori del verde, promosso da Mondo Nuovo Caritas, in collaborazione con Centro di formazione della Confederazione italiana degli agricoltori: coinvolti 15 richiedenti asilo ospiti del Cas “La Cittadella della Pace” di Pegazzano. Si tratta di una delle numerose iniziative del progetto IntegrAzioni, nato grazie dal protocollo siglato nel 2016 da Fondazione Carispezia, Caritas diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato, Comune di Spezia è partner e tante altre realtà del territorio. "Un progetto importante per la comunità che offre la possibilità a tante persone svantaggiate di riscattarsi e costruire un futuro dignitoso attraverso il lavoro" dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini. Il progetto, varato già otto anni fa, ha sviluppato numerose attività rivolte a soggetti a rischio di esclusione sociale, come richiedenti asilo e detenuti, e persone in condizioni di comprovata difficoltà economica e sociale. Le due nuove imprese sociali nate nell’ambito di Integrazioni sono Il Cedro, impegnata nella manutenzione del verde, e Il Sicomoro, specializzata invece nel settore agricolo.