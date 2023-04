Obiettivo decoro urbano Verso la svolta tecnologica della raccolta differenziata

Dal Pnrr i soldi per imprimere una decisa accelerata alla raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano. Il Comune di Bolano centra l’accesso ai fondi messi a disposizione dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, risultando tra i migliori progetti liguri finalizzati al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti, attraverso la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica. Il piano, che verrà finanziato con 677.636 euro, si propone di andare a migliorare la raccolta porta a porta con l’introduzione di nuovi contenitori per il conferimento dei rifiuti, e quella stradale attraverso l’installazione di cestini con compattatore integrato, nei quali potranno essere conferiti solo rifiuti di piccola taglia, andando così a contrastare il conferimento di interi sacchetti di immondizia tal quale, vero e proprio malcostume che ha preso residenza anche in bassa Val di Vara.

"Attualmente la percentuale di raccolta differenziata si è attestata al 69%, ma puntiamo attraverso questo finanziamento a aumentarla fino all’80% – afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Bolano, Paolo Polloni –. Introdurremo un mastello per il conferimento dell’indifferenziato, rifiuto la cui consistenza è aumentata fino a 900 tonnellate all’anno, comportando costi notevoli per il conferimento in discarica. I nuovi mastelli saranno dotati di un chip, anche in vista dell’introduzione della tariffa puntuale. Stiamo valutando l’introduzione di un contenitore per la carta, e stiamo ragionando se continuare a utilizzare il sacchetto per il conferimento della plastica.

Interverremo anche con la sostituzione dei cestini stradali, che saranno dotati di minicompattatori per facilitare conferimenti e operazioni di svuotamento, e dove sarà impossibile buttare interi sacchetti di rifiuti". Una piccola rivoluzione che sarà seguita anche da incontri con la popolazione, per rilanciare l’opera di sensibilizzazione circa le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. "Migliorare la gestione dei rifiuti significa migliorare la qualità della vita. Organizzeremo incontri con la popolazione – dice Polloni – e proseguiremo i progetti con le scuole: insegnare ai bambini è alla base di ogni risultato futuro". Oltre a Bolano, hanno ottenuto finanziamenti ministeriali Levanto (659.320 euro), Vernazza (489.950), Bonassola (145.485) e Brugnato (139.390 euro). In Liguria arriveranno 25 milioni di euro per finanziare 25 progetti. "La nostra regione – spiega l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone – prosegue nel percorso virtuoso avviato nel 2015. I progetti ci permetteranno di registrare risultati significativi".

Matteo Marcello