Nuvola Rossa al decollo. L’elicottero di soccorso arriverà fino a Houston

Dal porto di Spezia a Houston. Un lungo viaggio che l’elicottero non ha eseguito in volo ma a bordo della BBC Virginia diretta in Texas. La speciale spedizione è stata effettuata nel porto di Spezia nel terminal spezzino del Gruppo Contship. L’elicottero Nuvola Rossa, un Erickson S-64F della flotta del dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e della difesa cvile. Decollato da Pisa, l’elicottero è atterrato al Molo Garibaldi di LSCT pronto per l’imbarco. Arriverà a Houston per attività di revisione dei sistemi di sicurezza. Subito dopo l’atterraggio sono iniziate le operazioni per la messa in sicurezza del velivolo e lo smontaggio delle parti ingombranti, pale, rotori e parti di rispetto stivate in un contenitore da 40 piedi. L’operazione ha richiesto un’attenta progettazione dell’atterraggio rispettando tutti i requisiti in ambito sicurezza, l’individuazione di un’area dedicata in banchina per l’atterraggio, il guardianaggio e l’assistenza al disassemblaggio per successivo imbarco con gru semovente di banchina. "Il coordinamento tecnico e operativo del team LSCT – ha spiegato Alessandro Pellegri coo Lsct – con tutti i partner coinvolti è stato fondamentale per il successo dell’intervento. Oltre all’elicottero e al container, sono stati imbarcati anche tubi metallici per un quantitativo pari a 3100 tonnellate e due yacht in coperta".

m.m.