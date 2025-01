Nuovo asfalto in via Bradiola: "Ora la strada è più sicura"

Terminati la scorsa settimana i lavori di asfaltatura di via Bradiola, strada di accesso all’area dei Due Laghi, da tempo in condizioni precarie per il manto stradale malmesso. Un intervento da poche migliaia di euro (messo a punto dall’amministrazione comunale) in vista di ulteriori lavori per migliorare la viabilità della zona, che trova l’apprezzamento del titolare del Club Due Laghi e del gruppo consiliare di Forza Italia.

Dopo l’intervento di ripristino del manto stradale, l’assessore alle infrastrutture Giorgio Borrini assicura infatti che seguiranno ulteriori lavori che metteranno in sicurezza anche il vecchio ponte di via Silea. "Un lavoro molto importante – dice Samisa Runch, titolare del Club Due Laghi – Grazie a chi ha mostrato sensibilità sul tema, risolvendo una questione che era ferma da tempo. La messa in sicurezza di questa strada è essenziale".

"Via Bradiola – aggiunge il capogruppo di Forza Italia Francesco Sergiampietri – è una strada di accesso all’area dei Due Laghi, fondamentale per famiglie e imprese che vi svolgono la loro attività. Quest’area merita un accesso diretto e in sicurezza dal viale XXV aprile, si tratta di un investimento importante che è stato programmato e per questo, l’assessore Borrini e il dirigente Mugnani, hanno voluto dare seguito anche al nostro interessamento".

Elena Sacchelli