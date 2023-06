Nuovi orari per le Biblioteche Civiche della Spezia

In estate cambia l’orario delle biblioteche civiche. Da sabato al 31 agosto, questo è il dettaglio dei nuovi orari che osserveranno le diverse strutture comunali. La Beghi dal lunedì alla domenica dalle 8.15 alle 19, con chiusura dal 24 luglio al 6 agosto per revisione (info al numero 0187-727885 o mail a [email protected]). La Mazzini, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 19, al sabato dalle 8.15 alle 12, con chiusura dal 7 al 20 agosto per revisione (info 0187 727515 o a [email protected]). La biblioteca speciale di Storia dell’Arte e Archeologia dal lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 13 (info 0187 727918 o [email protected]). La mediateca ‘Fregoso’, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.30 e al sabato dalle 8.15 alle 12 (info 0187 745630 o a [email protected]).