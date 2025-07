Nuovi fondi da Regione Liguria: "Sono solo impegni generici"

Arrivano finanziamenti per il trasporto pubblico locale. Regione Liguria destinerà 35,5 milioni di euro di fondi per sostenere le aziende del trasporto pubblico locale dell’intero territorio ligure, per acquistare nuovi autobus, sia per le linee urbane che extraurbane. L’annuncio è arrivato è arrivato dall’assessore ai trasporti Marco Scajola che ha incontrato le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali Faisa-Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.

"Dimostriamo – ha spiegato l’assessore – l’impegno da parte della Regione di essere al fianco delle aziende per rinnovare il parco mezzi a disposizione, e garantire così un trasporto sempre più moderno, capillare e rispondente alle esigenze dell’utenza e di chi lavora. Ringraziamo i sindacati per la collaborazione e la sensibilità dimostrata, visto che la richiesta di rinnovo del parco mezzi arriva da loro: vogliamo proseguire in questa direzione, lavorando per il futuro a ulteriori finanziamenti". Immediata la replica di Davide Natale consigliere del Partito Democratico dopo la bocciatura dell’emendamento presentato dal partito per l’incremento del fondo regionale per il Tpl.

"Da una parte – spiega – una giunta e una destra che solo a parole dice di voler sostenere il trasporto pubblico i cittadini, i lavoratori e le aziende e dall’altra noi del Partito Democratico che proviamo a farlo concretamente ma siamo bloccati da questa maggioranza inconcludente. La giunta chiede di sostituire un nostro emendamento che chiedeva di mettere 5 milioni di euro nel Fondo del Trasporto Pubblico con risorse vere da poter utilizzare immediatamente per implementare il servizio e sostenere le aziende con un ordine del giorno che posticipa l’assegnazione dei fondi a un momento non definito che ha solo il sapore di rinvio senza data. Noi crediamo che questo non possa essere il modo di affrontare la discussione e continueremo nella nostra battaglia a favore del potenziamento del Tpl. Vigileremo con attenzione che vengano rispettati gli impegni assunti dal consiglio regionale perché non possiamo accontentarci di impegni generici".