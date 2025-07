’Nuove Terre’ fra teatro, danza e sport. Otto prime nazionali in cartellone. Zorzi racconta il mondo del volley

La direzione artistica di Officine Papage (Marco Pasquinucci e Laura Bevione) ha costruito il programma della 13ª edizione del Festival Nuove Terre seguendo il filo rosso del ‘margine’: un omaggio all’eccellenza di un territorio caratterizzato da piccole comunità incastonate in un paesaggio di sogno. Dieci i Comuni coinvolti in 26 eventi (otto prime nazionali) di teatro, danza e musica, ma anche cene, incontri e passeggiate a picco sul mare, da sabato 19 luglio a sabato 30 agosto, con la direzione organizzativa di Annastella Giannelli. Tra i debutti più attesi si segnalano la vicenda di Renzo e Lucia rivisitata dai Sanpapiè (19 luglio), un funambolico viaggio nel mondo dello sport attraverso i continenti in compagnia del super campione di pallavolo Andrea Zorzi (26 luglio), il ‘Tipico maschio italiano’ raccontato da Lorenzo Maragoni (6 agosto), l’happening drammaturgico di Andrea Cosentino dedicato alle follie dell’intelligenza artificiale (18 agosto), e il nuovo spettacolo targato Officine Papage, in coproduzione con la compagnia portoghese Teatro da Garagem: ‘La strana storia della signora Frola e del signor Ponza suo genero’, liberamente ispirato a Pirandello (22 agosto).

Moltissimi i giovani artisti in scena, dalle emergenti Sara Baldassarre e Letizia Buchini (19 luglio), a Pietro Giannini, nello spettacolo ‘La traiettoria calante’ prodotto dal Teatro Nazionale di Genova (28 luglio). Uno spazio particolare sarà riservato alla musica, tra contemporanea e folk: imperdibile l’appuntamento all’alba sulla spiaggia di Torsei a Framura per il concerto ‘Sunrise’ (21 agosto). Molte le attività collaterali ideate per conoscere meglio il territorio, come ‘A teatro in bicicletta tra Bonassola e Framura, e l’organizzazione di viaggi in auto condivisi tra costa e colline dell’iniziativa Bla Bla Theater. "Il palinsesto – commenta l’assessore regionale Simona Ferro – prevede teatro, musica e danza e attività nella natura: un modo coinvolgente per valorizzare il nostro territorio attraverso l’arte". Il Festival Nuove Terre è organizzato da Officine Papage con il sostegno di Regione Liguria, amministrazioni dei territori coinvolti, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) di Fondazione Carispezia e di Camera di Commercio Riviere di Liguria. Info: 371 4612350 e [email protected].

Marco Magi