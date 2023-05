Nuove regole per le mascherine

Utilizzo di tamponi e mascherine uniformato in tutte le strutture sanitarie liguri. È quanto predisposto da Alisa dopo la dichiarazione di fine emergenza Coronavirus da parte dell’Oms. L’obbligo di mascherina rimane per lavoratori, utenti e visitatori nelle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, e si raccomanda all’interno di tutti i reparti di strutture sanitarie. L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie si estende anche agli lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali. Per quanto riguarda i tamponi, i test vengono raccomandati per i pazienti che presentino sintomi compatibile con diagnosi di Covid, per i contatti stretti di positivi, per i ricoverati intubati e trasferiti in rianimazione. "Siamo la prima regione che regolamenta in modo uniforme le pratiche Covid dopo la fine dell’emergenza pandemica" afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti". "Il cambiamento – spiega Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa – è il frutto di un quadro epidemiologico e clinico mutato, con il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica".