Nuove pensiline e pedane nelle fermate

"Dopo i tagli alle linee e le corse che saltano – sottolinea il consigliere comunale del Pd Marco Raffaelli – ecco che la crisi di trasporto pubblico e Atc viene colpita da un altro drammatico aspetto: la manutenzione dei mezzi. Apprendiamo dalle dichiarazioni dei sindacati che molti degli autobus recentemente comprati con i soldi del Ministero, rimangono a prendere la polvere nei depositi". Intato va avanti il rifacimento delle fermate dove sono state anche installate pensiline dotate di panchina, indispensabili con l’arrivo dell’inverno per ripararsi dalle intemperie. Terminati i lavori alle fermate in via Nazionale a Migliarina (nella foto), in via di conclusione alla fermata davanti al Parco XXV Aprile.